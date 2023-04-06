Квітень, 06 в 12:57

Жодний інформаційний вкид російської пропаганди щодо ситуації довкола Бахмута (Донецька область) не відповідає дійсності. Це свідчить про відсутність витоку інформації про плани українського військового командування.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Коли моніторю інформаційні вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне – витоку інформації в нас немає, – наголосила вона.

Маляр уточнила, що жодного разу ворог не поширював інформацію, яка б відповідала дійсності.

Зараз дивляться

Як відомо, російські окупаційні війська, попри величезні втрати, не полишають спроб захопити Бахмут. За даними Східного угруповання військ ЗСУ, в місті відбувається позиційна війна, і ситуація постійно змінюється. Половину Бахмута контролюють українські військові, а іншу половину – російські загарбники. В місті тривають вуличні бої.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що ситуація в Бахмуті дуже складна, але окупанти не контролюють місто. Глава держави запевнив, що якщо виникне небезпека оточення та втрати особового складу ЗСУ, “будуть відповідні правильні рішення”.

Тим часом у Пентагоні заявили, що розуміють стратегію України в Бахмуті. В американському Міноборони висловили впевненість, що ЗСУ здатні перейти до наступної фази бойових дій.

Джерело: Telegram Ганни Маляр