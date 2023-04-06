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Факти / Україна

Жодних територіальних поступок. Подоляк розповів за яких умов можливі переговори з РФ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Жодних територіальних поступок не буде. Основою для реальних переговорів з Росією є повне виведення окупаційних військ за межі кордонів України 1991 року, включаючи Крим.

Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

 – Про основи. Основою для реальних переговорів з РФ є повне виведення російських збройних формувань за межі міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Включаючи Крим. 

Ні про які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може бути й мови, – написав він.

Нагадаємо, напередодні західні ЗМІ повідомляли, що Київ готовий обговорювати майбутнє Криму з Москвою, якщо його війська досягнуть кордону окупованого Росією півострова.

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Пізніше в Офісі президента України повідомили, що щодо можливих переговорів із російською стороною про майбутнє Криму варто орієнтуватися передусім на президента Володимира Зеленського.

Раніше ми розповідали, що 24 лютого Китай запропонував так званий мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

У ньому Пекін пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”.

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