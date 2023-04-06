Квітень, 06 в 2:12

Київ готовий обговорювати майбутнє Криму з Москвою, якщо його війська досягнуть кордону окупованого Росією півострова.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

За даними FT, ця заява демонструє зацікавленість України в переговорах уперше відтоді, як Київ перервав мирні переговори з Москвою у квітні минулого року.

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– Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити (дипломатичну, – Ред.) сторінку для обговорення цього питання, – сказав Сибіга, маючи на увазі давно запланований контрнаступ ЗСУ.

Він додав, що ці можливі переговори не означають, що Україна виключає шлях звільнення Криму силами української армії.

FT зазначає, що висловлювання Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і непокояться, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може призвести президента Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї.

На сьогоднішній день Зеленський виключає можливість мирних переговорів доти, доки російські війська не залишать всю Україну, включно з Кримом.

Андрій Сибіга сказав, що президент і його помічники зараз говорять конкретно про Крим, оскільки армія України все ближче до початку контрнаступу з метою повернути територію.

Видання зазначає, що в перші дні війни Україна була готова вести переговори з Москвою про майбутнє Криму, а не наполягати на його військовому поверненні за будь-яку ціну.

– Але наразі єдиними відомими контактами між Києвом і Москвою є переговори про обмін військовополоненими та повернення дітей, насильно депортованих до Росії, – пише FT.

Україна перервала мирні переговори після виявлення ймовірних російських військових злочинів у київському передмісті Буча, а Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів із Путіним після анексії Кремлем чотирьох областей у вересні.

Президент України неодноразово давав зрозуміти, що його кінцева мета – повернути всі землі країни, включно з Кримом, під контроль Києва.

Однак у травні минулого року він заявив, що Україна може розглянути можливість укладення мирної угоди, якщо російські війська повернуться на позиції на Донбасі, що існували до 24 лютого 2022 року. Він також припустив, що питання про Крим буде вирішено пізніше дипломатичним шляхом.