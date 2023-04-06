Квітень, 06 в 13:09

Щодо можливих переговорів із російською стороною про майбутнє Криму варто орієнтуватися передусім на президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Раніше британське видання Financial Times навело слова заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги про те, що Київ готовий обговорити майбутнє Криму з Москвою, коли Україна досягне межі окупованого Росією півострова.

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– Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити (дипломатичну, – Ред.) сторінку для обговорення цього питання, – сказав Сибіга.

За словами Никифорова, у цьому питанні треба орієнтуватися на главу держави.

– У цьому питанні слід орієнтуватися передусім на слова президента України – верховного головнокомандувача, — заявив речник Зеленського.

Раніше неодноразово повідомлялося, що Зеленський виключає можливість мирних переговорів, допоки російські війська не залишать всю Україну, включно з Кримом.