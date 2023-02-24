Китай представив свій “мирний план” щодо війни РФ в Україні

Лютий, 24 в 6:52

МЗС Китаю опублікувало так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни РФ проти України, що налічує 12 пунктів.

24 лютого Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою “Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні”.

Оприлюднений документ складається з пунктів:

Зараз дивляться

Повага до суверенітету всіх країн

Відмова від “менталітету холодної війни”

Припинення військових дій

Відновлення мирних переговорів

Вирішення гуманітарної кризи

Захист цивільного населення та військовополонених

Забезпечення безпеки атомних електростанцій

Зменшення стратегічних ризиків

Сприяння експорту зерна

Припинення “односторонніх санкцій”

Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок

Сприяння післявоєнній відбудові

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україні було б бажано зустрітися з Китаєм і обговорити мирну ініціативу, яку він пропонує.

Також, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що уряд Китаю не консультувався з офіційним Києвом, коли готував свій так званий мирний план щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже рік. За даними Генштабу ЗСУ, за цей час держава-терорист завдала по Україні майже 5 тис. ракетних ударів.

Втрати серед цивільних із початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року становлять 21 293 осіб, зокрема 8 006 загиблих.

Джерело: МЗС Китаю