Каждая операция высчитывается с калькулятором. Резников объяснил, сколько техники нужно Украине для деоккупации территорий

Апрель, 06 в 15:11

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что планирование Генштабом операций зависит от количества оружия, которое нужно ВСУ, а также от возможности партнеров его предоставить.

Об этом, как сообщает корреспондент Фактов ICTV, Резников заявил во время мероприятия по презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.

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— Залужный имел в виду одно из направлений одной из операций. Каждая операция с калькулятором высчитывается, и речь идет не только о танках, но и о бронированных боевых машинах, снарядах, пушках и т.д., — сказал министр.

Резников отметил, что каждое подразделение, которое будет задействовано в контрнаступлении, будет обеспечено.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление, однако оборонное ведомство не может раскрывать всех планов, ведь враг внимательно за этим следит.