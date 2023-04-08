Переговоры Украины и России о прекращении огня пока невозможны — Блинкен

Апрель, 08 в 9:59

В настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

– Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной, и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, это не будет справедливым и длительным миром, — говорит он.

Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

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– Россия должна дойти до того, чтобы быть готовой к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и крепкий мир, – подчеркнул госсекретарь США.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский имеет право самостоятельно решать, готов ли он вести переговоры с РФ.

Источник: Tagesschau