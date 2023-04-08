В США второй раз за несколько дней произошла “утечка” секретных документов об Украине, Китае и Ближнем Востоке

Апрель, 08 в 8:59

Социальные сети обнаружили новую партию секретных документов, которые якобы описывают принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой “слив” за несколько дней, вызвавший беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена.

По мнению аналитиков, утечка более 100 конфиденциальных документов может нанести значительный ущерб национальной безопасности США.

Сейчас смотрят

Экс-высокий чиновник Пентагона Мик Малрой заявил, что “утечка” представляет серьезную угрозу для системы безопасности и может помешать военному планированию в Украине.

Один из чиновников сообщил, что документы могли поступить не от украинской стороны, ведь у них не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Второй чиновник отметил, что расследование “утечки” будет возможно после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.

Пентагон расследует утечку секретных документов, связанных с планами США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению, и называет это первым известным “прорывом” российской разведки с начала полномасштабной войны, которая может нанести ущерб обмену разведданными между Украиной и США.