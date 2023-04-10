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Факти / Україна

Перекидають техніку та резерви. Окупанти облаштовують військову базу у Маріуполі

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Перекидають техніку та резерви. Окупанти облаштовують військову базу у Маріуполі
Фото: Depositphotos

Окупанти облаштовують військову базу у Маріуполі, перекидають техніку та резерви й посилюють патрулювання міста.

Про це у своєму Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Чергові переміщення важкої техніки з Новоазовського напряму в маріупольський район. Зафіксовано щонайменше три танки на тягачах та два тягачі з МТЛБ, – написав він.

Радник зазначає, що окупанти перекидають на фронт резервістів під Волноваху та Вугледар. 

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– В той час у с. Ялта Маріупольського району резерв бурятів перекинуто через Маріуполь-Новазовськ-Гранітне-Волноваха на фронт у район Волноваха/Вугледар.

Перекидання супроводжується переміщенням вантажівок з БК протягом суботи-неділі. Паливно-мастильні матеріали в бік Мангуш/Бердянськ та Нікольське/Розівка без змін у кількості,  – розповів Андрющенко.  

Перекидають техніку та резерви. Окупанти облаштовують військову базу у Маріуполі / 5 фотографий

Також зазначається, що армія РФ посилює режимні заходи в районі перехрестя пров. Металургів та пров. Нікопольський.

Таке посилене патрулювання та мобільні блокпости він пов’язує з новим етапом робіт на заводі Ілліча щодо облаштування військової бази.

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Фото: Петро Андрющенко

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