Перекидають техніку та резерви. Окупанти облаштовують військову базу у Маріуполі

Окупанти облаштовують військову базу у Маріуполі, перекидають техніку та резерви й посилюють патрулювання міста.

Про це у своєму Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Чергові переміщення важкої техніки з Новоазовського напряму в маріупольський район. Зафіксовано щонайменше три танки на тягачах та два тягачі з МТЛБ, – написав він.

Радник зазначає, що окупанти перекидають на фронт резервістів під Волноваху та Вугледар.

– В той час у с. Ялта Маріупольського району резерв бурятів перекинуто через Маріуполь-Новазовськ-Гранітне-Волноваха на фронт у район Волноваха/Вугледар.

Перекидання супроводжується переміщенням вантажівок з БК протягом суботи-неділі. Паливно-мастильні матеріали в бік Мангуш/Бердянськ та Нікольське/Розівка без змін у кількості, – розповів Андрющенко.