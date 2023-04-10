Shahed-136 и Гранат-4. Ночью на Харьковщине сбили два БПЛА

Апрель, 10 в 9:56

На Харьковщине, в ночь на 10 апреля, силами Противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотника, вероятно Shahed-136 и Гранат-4.

Об этом сообщат в Воздушном командовании Восток.

– Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожено 2 вражеских БПЛА, вероятно Shahed-136 и Гранат-4. Держим строй, – говорится в сообщении.

Напомним, накануне ночью российские войска атаковали Херсонщину с авиации. В частности, армия РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.

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Также, над Мариупольским районом со стороны Азовского моря в направлении Запорожья был зафиксирован пролет ударного дрона-камикадзе Shahed без глушителя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 411-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.