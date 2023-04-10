У напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт Shahed: українців закликають реагувати на повітряну тривогу
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Над Маріупольським районом з боку Азовського моря в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт ударного дрона-камікадзе Shahed без глушника.
Українців закликають реагувати на повітряну тривогу в областях, де її буде оголошено найближчим часом. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Летить гучно та однозначно. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу, – закликав він.
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