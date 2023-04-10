У напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт Shahed: українців закликають реагувати на повітряну тривогу

Квітень, 09 в 21:16

Над Маріупольським районом з боку Азовського моря в напрямку Запоріжжя зафіксовано проліт ударного дрона-камікадзе Shahed без глушника.

Українців закликають реагувати на повітряну тривогу в областях, де її буде оголошено найближчим часом. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Летить гучно та однозначно. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу, – закликав він.