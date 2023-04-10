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Росіяни атакують Херсонщину з авіації: по Новобериславу вдарили керованими авіабомбами

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ бомбардує село у Донецькій області
Фото: Держприкордонслужба

Російські війська атакують Херсонщину з авіації. Зокрема, армія РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Водночас ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється, зазначають в ОВА. Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.

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