Апрель, 10 в 8:38

За прошедшие сутки российская армия потеряла на войне по меньшей мере 670 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В целом армия РФ за время войны сократилась на 178 820 солдат.

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Потери РФ в войне на 10.04.2023:

личного состава — около 178 820 (+670) человек ликвидировано,

танков — 3637 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7028 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2750 (+10) ед,

РСЗО — 534 (+1) ед,

средств ПВО — 282 ед,

самолетов — 307 ед,

вертолетов — 292 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11) ед,

крылатых ракет — 911 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5) ед,

специальной техники — 311 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 411-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.