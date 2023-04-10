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Факты / Україна

За сутки российская армия сократилась на 670 оккупантов — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки российская армия сократилась на 670 оккупантов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия потеряла на войне по меньшей мере 670 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В целом армия РФ за время войны сократилась на 178 820 солдат.

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Потери РФ в войне на 10.04.2023:

  • личного состава — около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
  • танков — 3637 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7028 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2750 (+10) ед,
  • РСЗО — 534 (+1) ед,
  • средств ПВО — 282 ед,
  • самолетов — 307 ед,
  • вертолетов — 292 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11) ед,
  • крылатых ракет — 911 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5) ед,
  • специальной техники — 311 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 411-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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