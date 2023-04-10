За сутки российская армия сократилась на 670 оккупантов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки российская армия потеряла на войне по меньшей мере 670 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В целом армия РФ за время войны сократилась на 178 820 солдат.
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Потери РФ в войне на 10.04.2023:
- личного состава — около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3637 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7028 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2750 (+10) ед,
- РСЗО — 534 (+1) ед,
- средств ПВО — 282 ед,
- самолетов — 307 ед,
- вертолетов — 292 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11) ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5) ед,
- специальной техники — 311 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 411-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.