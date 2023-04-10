Апрель, 10 в 12:46

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборантку, которая помогла России депортировать более тысячи украинских детей во временно оккупированный Крым.

В общей сложности СБУ зафиксировала факты принудительного вывоза более 1 тыс. украинских детей с временно захваченных территорий Юга и Востока Украины.

Их под видом “добровольной эвакуации” депортировали в оккупированный Севастополь. Это произошло в течение сентября-октября 2022 года.

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– Среди пострадавших – сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами при попытке выехать из зоны боевых действий, – отметили в СБУ.

Подозрение получила владелица одного из крымских туристических агентств, обеспечивавшая депортацию детей по указанию РФ. Именно эта коллаборантка, имя которой СБУ не раскрывает, добровольно согласилась помочь рашистам принудительно вывозить детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки во временно оккупированный Крым.

Она выделила автобусы для депортации несовершеннолетних украинцев и обеспечила их дальнейшее размещение на базе социальных объектов в Крыму.

Следователи СБУ сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница сейчас скрывается на временно оккупированной территории Юга Украины.

Украинским властям сегодня известно о более чем 19,5 тыс. украинских детей, которых российские оккупанты депортировали во время войны. На днях домой удалось вернуть еще 31 ребенка.

Тем временем Еврокомиссия планирует запустить новую инициативу, направленную на возвращение украинских детей, похищенных РФ.