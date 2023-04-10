Квітень, 10 в 12:46

Служба безпеки України викрила колаборантку, яка допомогла Росії депортувати понад тисячу українських дітей до тимчасово окупованого Криму.

Загалом СБУ зафіксувала факти примусового вивезення понад 1 тис. українських дітей із тимчасово захоплених територій Півдня та Сходу України.

Їх під виглядом начебто “добровільної евакуації” депортували до окупованого Севастополя. Це сталося протягом вересня-жовтня 2022 року.

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– Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій, – зазначили в СБУ.

Підозру отримала власниця однієї з кримських туристичних агенцій, яка забезпечувала депортацію дітей за вказівкою РФ. Саме ця колаборантка, ім’я якої СБУ не розкриває, добровільно погодилася допомогти рашистам примусово вивозити дітей із Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки до тимчасово окупованого Криму.

Вона виділила автобуси для депортації неповнолітніх українців, а також забезпечила їх подальше розміщення на базі соціальних об’єктів у Криму.

Слідчі СБУ повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця зараз переховується на тимчасово окупованій території Півдня України.

Українській владі сьогодні відомо про понад 19,5 тис. українських дітей, яких російські окупанти депортували під час війни. Днями додому вдалося повернути ще 31 дитину.

Тим часом Єврокомісія планує запустити нову ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, викрадених РФ.