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Еврокомиссия запустит проект по возвращению украденных Россией украинских детей

Юля Захарченко, редактор ленты
Європейська комісія
Фото: Dreamstime

Европейская комиссия намерена запустить новую инициативу, направленную на возвращение украинских детей, похищенных Россией. В частности, планируется конференция с Польшей для запуска программы.

— Тысячи детей были похищены Россией. Это военное преступление оправдывает ордер на арест, выданный Владимиру Путину Международным уголовным судом, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в военных преступлениях, в частности, похищении детей из Украины.

Недавно украинская благотворительная организация Save Ukraine сообщила, что удалось вернуть 31 украинского ребенка из России, куда их принудительно вывезли оккупанты во время войны.

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Источник: Sky News
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