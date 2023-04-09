Еврокомиссия запустит проект по возвращению украденных Россией украинских детей

Апрель, 09 в 18:42

Европейская комиссия намерена запустить новую инициативу, направленную на возвращение украинских детей, похищенных Россией. В частности, планируется конференция с Польшей для запуска программы.

— Тысячи детей были похищены Россией. Это военное преступление оправдывает ордер на арест, выданный Владимиру Путину Международным уголовным судом, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в военных преступлениях, в частности, похищении детей из Украины.

Недавно украинская благотворительная организация Save Ukraine сообщила, что удалось вернуть 31 украинского ребенка из России, куда их принудительно вывезли оккупанты во время войны.