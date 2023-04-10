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Факты / Україна

ВСУ приземлили вражеские беспилотники в Черниговской и Сумской областях

Юлия Соколова, редактор ленты
Безпілотник Орлан-10
Фото: Pixabay

В понедельник, 10 апреля, украинские военные обезвредили сразу три российских беспилотника над территорией Черниговской и Сумской областей.

Об этом проинформировали в Оперативном командовании Север.

Предварительно речь идет о беспилотниках Орлан-10.

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– Два беспилотника, вероятно, Орлан-10, сбили 10 апреля подразделения из Сил обороны Северщины, — отмечается в сообщении.

Один БпЛА удалось сбить над пограничными районами Черниговской области, а другой – Сумской.

Работу еще одного беспилотника воины подавили с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Сумской областью.

Всего с начала этих суток украинские военные уничтожили шесть российских беспилотников разных типов (два ударных и четыре – разведывательных). Кроме того, защитники сбили вражеский вертолет Ми-24.

Стоит отметить, что в ночь на 10 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона, вероятно Shahed-136 и Гранат-4, в Харьковской области.

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Источник: ОК Север

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