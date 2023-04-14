В разрушенном и временно оккупированном РФ городе Мариуполь (Донецкая область) погибли более 20 тыс. человек. Речь идет о данных, которые смогли подтвердить городские власти.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Радио Свобода.

Он объяснил, что пока было возможно, велся подсчет жертв агрессии РФ в городе.

– По официальным нашим подтвержденным данным, более 20 тыс. населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пробовали и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь… Они (войска РФ, — Ред.) использовали авиацию, и корабли зашли в Азовское море, — отметил Бойченко.

Он уточнил, что подсчет потерь удавалось вести, пока представители украинских властей еще находились в городе. Первый заместитель Бойченко находился там почти до конца марта прошлого года.

В связи с этим Бойченко подчеркнул, что приведенные им данные о количестве погибших “очень осторожные”. Их еще предстоит уточнять, учитывая тотальное разрушение города.

– Цифра – очень осторожная. Потому что нужно будет еще определяться с этой цифрой. Каждого второго здания в городе не существует. То есть 50% города, к сожалению, уничтожены, – объяснил городской голова.

Он уточнил, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

В течение 24-26 февраля 2022 года мариупольцы еще имели возможность выехать из города дополнительными поездами. В тот период они были загружены менее чем на 50%, то есть люди не торопились покидать Мариуполь. Однако более 100 тыс. населения в начале большой войны все же выехали из города.

– Остались в городе до окружения где-то 400 тыс… А потом в этих тяжелых условиях с 13 марта начали выезжать, так до 20 мая и происходило, – добавил Бойченко.

По его данным, на подконтрольной Украине территории в настоящее время находятся около 200 тыс. жителей Мариуполя.

Как известно, российские войска окружили город еще в марте 2022 года, а полностью оккупировали в мае после длительной блокады, бомбардировок и кровавых боев.

Из-за жестоких обстрелов РФ Мариуполь почти полностью разрушен. По данным Мариупольского городского совета, пострадали 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек. Чтобы скрыть следы своих военных преступлений, оккупанты сносят жилые дома в городе.

Сейчас рашисты превращают город в военную базу РФ. На территории металлургического комбината Азовсталь они обустроили площадку для вертолетов.

Источник : Радио Свобода

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