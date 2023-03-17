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Факты / Україна

Оккупанты превращают Мариуполь в военную базу. На территории Азовстали обустроили площадку для вертолетов

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Азовсталь у Маріуполі
Фото: Depositphotos

На территории Азовстали российские оккупанты обустроили площадку для вертолетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что город превращается в военную базу России.

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– Небо Мариуполя сейчас. Оккупанты открыли площадку для вертолетов на территории Азовстали. Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу, – написал он.

Напомним, в Мариуполе появилась техника Российской Федерации, обозначенная новыми отметками – круг в прямоугольнике.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты снесли многоэтажки по улице Новороссийской в Мариуполе Донецкой области.

По словам Андрющенко, только в подвале дома №16, было 200 тел погибших мариупольцев.

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