Дуже обережна цифра: мер Маріуполя озвучив попередні дані про загиблих
У зруйнованому та тимчасово окупованому РФ місті Маріуполь (Донецька область) загинули понад 20 тис. людей. Йдеться про дані, які змогла підтвердити міська влада.
Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю Радіо Свобода.
Він пояснив, що поки було можливо, вівся підрахунок жертв агресії РФ у місті.
– За офіційними нашими підтвердженими даними, більш ніж 20 тис. населення загинуло. Це те, що нам вдавалося рахувати. Ми спочатку намагалися і записувати це. Потім вже не було такої можливості. Тому що був дуже щільний вогонь… Вони (війська РФ, – Ред.) використовували авіацію, і кораблі зайшли в Азовське море, – зазначив Бойченко.
Він уточнив, що підрахунок втрат вдавалося вести, поки представники української влади ще перебували в місті. Перший заступник Бойченка перебував там майже до кінця березня минулого року.
У зв’язку з цим Бойченко наголосив, що наведені ним дані про кількість загиблих “дуже обережні”. Їх ще потрібно буде уточнювати, з огляду на тотальне руйнування міста.
– Цифра – дуже обережна. Тому що треба буде ще визначатися з цією цифрою. Кожної другої будівлі в місті не існує. Тобто 50% міста, на жаль, знищено, – пояснив міський голова.
Він уточнив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі проживали близько 500 тис. людей.
Протягом 24-26 лютого 2022 року маріупольці ще мали можливість виїхати з міста додатковими потягами. В той період вони були завантажені менш ніж на 50%, тобто люди не поспішали залишати Маріуполь. Проте понад 100 тис. населення на початку великої війни все ж виїхали з міста.
– Залишилися в місті десь до оточення 400 тис… А потім у цих важких умовах з 13 березня почали виїжджати, так до 20 травня і відбувалося, – додав Бойченко.
За його даними, на підконтрольній Україні території зараз перебувають близько 200 тис. мешканців Маріуполя.
Як відомо, російські війська оточили місто ще в березні 2022 року, а повністю окупували в травні після тривалої блокади, бомбардувань та кривавих боїв.
Через жорстокі обстріли РФ Маріуполь майже повністю зруйнований. За даними Маріупольської міської ради, постраждало 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок. Щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів, окупанти зносять житлові будинки в місті.
Зараз рашисти перетворюють місто на військову базу РФ. На території металургійного комбінату Азовсталь вони облаштували майданчик для гвинтокрилів.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна