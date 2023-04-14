У зруйнованому та тимчасово окупованому РФ місті Маріуполь (Донецька область) загинули понад 20 тис. людей. Йдеться про дані, які змогла підтвердити міська влада.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він пояснив, що поки було можливо, вівся підрахунок жертв агресії РФ у місті.

– За офіційними нашими підтвердженими даними, більш ніж 20 тис. населення загинуло. Це те, що нам вдавалося рахувати. Ми спочатку намагалися і записувати це. Потім вже не було такої можливості. Тому що був дуже щільний вогонь… Вони (війська РФ, – Ред.) використовували авіацію, і кораблі зайшли в Азовське море, – зазначив Бойченко.

Він уточнив, що підрахунок втрат вдавалося вести, поки представники української влади ще перебували в місті. Перший заступник Бойченка перебував там майже до кінця березня минулого року.

У зв’язку з цим Бойченко наголосив, що наведені ним дані про кількість загиблих “дуже обережні”. Їх ще потрібно буде уточнювати, з огляду на тотальне руйнування міста.

– Цифра – дуже обережна. Тому що треба буде ще визначатися з цією цифрою. Кожної другої будівлі в місті не існує. Тобто 50% міста, на жаль, знищено, – пояснив міський голова.

Він уточнив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі проживали близько 500 тис. людей.

Протягом 24-26 лютого 2022 року маріупольці ще мали можливість виїхати з міста додатковими потягами. В той період вони були завантажені менш ніж на 50%, тобто люди не поспішали залишати Маріуполь. Проте понад 100 тис. населення на початку великої війни все ж виїхали з міста.

– Залишилися в місті десь до оточення 400 тис… А потім у цих важких умовах з 13 березня почали виїжджати, так до 20 травня і відбувалося, – додав Бойченко.

За його даними, на підконтрольній Україні території зараз перебувають близько 200 тис. мешканців Маріуполя.

Як відомо, російські війська оточили місто ще в березні 2022 року, а повністю окупували в травні після тривалої блокади, бомбардувань та кривавих боїв.

Через жорстокі обстріли РФ Маріуполь майже повністю зруйнований. За даними Маріупольської міської ради, постраждало 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок. Щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів, окупанти зносять житлові будинки в місті.

Зараз рашисти перетворюють місто на військову базу РФ. На території металургійного комбінату Азовсталь вони облаштували майданчик для гвинтокрилів.

Джерело : Радіо Свобода

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