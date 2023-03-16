Годовщина авиаудара по драмтеатру в Мариуполе: истории очевидцев и как РФ уничтожила доказательства своего преступления

Март, 16 в 8:00

16 марта 2022 года примерно в 10:00 россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу на драматический театр в Мариуполе, когда там прятались сотни мирных жителей.

Сколько людей погибло, до сих пор не известно. Вероятные цифры — от 300 до 600 погибших. И вряд ли мир когда-нибудь узнает правду: с лета оккупанты демонтируют руины театра, заметают следы своих кровавых преступлений и уничтожают доказательства.

Факты ICTV пообщались с мариупольцами, которым удалось выжить во время авиаудара по драмтеатру.

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От драмтеатра мариупольцам обещали эвакуацию

Мариупольский областной драмтеатр расположен в центре города. В мирное время на площади перед ним проводили различные массовые мероприятия. А еще в драмтеатре было одно из немногих хороших бомбоубежищ в городе.

О нем знали актеры и работники, поэтому с начала массированных обстрелов Мариуполя прятались там с семьями. 5 марта в театр начали массово приходить мариупольцы, накануне по городу распространилась новость о том, что 5 числа будет “официальный” гуманитарный коридор — из блокадного города люди смогут выехать автобусами или частными автомобилями.

Эвакуация якобы должна была быть из трех пунктов сбора — от драмтеатра, Азовстали и местного спорткомплекса.

Так возле театра оказалась Наталья Гребенецкая с мужем и сыном. Они жили в Волновахе, еще до 24 февраля линия фронта была очень близко. Поэтому семья решила ехать в Мариуполь, думали, что там будет безопаснее.

Первые несколько недель жили в квартире сына, обстрелы усиливались, были прилеты в соседние дома. А потом, говорит Наталья, от местной полиции услышали новость о возможной эвакуации от драмтеатра.

— Мы с мужем собрались за считанные минуты, брали даже крупу и сахар, потому что не знали, что будет дальше. Уже подъезжали к Азовстали, и у нас сломалась машина. Думали, что выберемся из ада, а он только начинался, — вспомнила женщина.

Обещанной эвакуации от драмтеатра так и не было. А людей собралось очень много. 10 марта 2022 года на YouTube-канале AZOV media обнародовали видео, на котором видно, что в помещении действительно пряталось много людей: женщины, дети, пожилые люди, на тот момент в театре было около 1 тыс. человек.

Чтобы обезопасить себя, перед театром работники написали большими буквами белой краской ДЕТИ. Думали, что российские солдаты не посмеют стрелять туда.

Быт в драмтеатре

Работники и актеры пытались организовать пребывание мариупольцев в театре — сделали полевую кухню, были группы людей, которые заготавливали дрова, забивали окна, были ответственные за уборку, медики.

Кроме этого, вспоминает Наталья Гребенецкая, работники театра сформировали список людей и ежедневно его сверяли, ведь люди приходили, а потом шли домой, многие искали своих родных. Но, очевидно, список сгорел во время удара.

— В драмтеатре было большинство местных, много людей с Левого берега, люди приходили просто с рюкзачками, шли пешком, потому что там находиться было нереально. И заканчивалось же самое главное — вода, еда. Очень много было женщин, детей, людей с собаками, котами, наверное, самое дорогое люди с собой брали. Такое количество людей было невозможно разместить в драмтеатре. Мы были в зрительном зале и там была большая люстра, работники нас ругали, боялись, что люстра упадет и посечет всех осколками. Но мы там сидели, потому что больше негде было, — рассказала женщина.

По словам Натальи, людей в драмтеатре было так много, что приходилось по два часа стоять в очереди на полевой кухне, чтобы получить хотя бы немного бульона или другой пищи.

Много мариупольцев были истощены голодом. Воду пили из пожарного гидранта возле театра. По словам работников, им очень помогала полиция, волонтеры, они привозили в бомбоубежище и медикаменты, и продукты питания.

Долгожданная эвакуация

14 марта, впервые с момента блокады Мариуполя, колонне автомобилей удалось эвакуироваться из города, многие машины выехали именно от драмтеатра.

Мобильной связи в городе уже не было, но эта новость разлетелась среди местных по сарафанному радио. И на следующий день, 15 марта, сотни автомобилей тоже смогли выехать из Мариуполя, в том числе и те, кто жил в драмтеатре.

У людей, у которых не было собственного авто, шанс на спасение угасал, обещанных автобусов для эвакуации не было. Они оставались в драмтеатре.

“16 марта был солнечный день, было очень по-весеннему”

Мария Кутнякова в драмтеатр с семьей пришла утром 16 марта, накануне взрыва. Они слышали новости об эвакуации и хотели выбраться из города. Пришли, успели найти место в театре, бросить вещи, выпить чаю.

Мария решила навестить дядю, который жил вблизи драмтеатра. Когда уже возвращалась, по дороге услышала гул самолета и сильный взрыв. Подойдя к театру, увидела — он пылает. Авиабомбу на театр россияне сбросили примерно в 10:00.

— Я понимала, что в театре находится моя семья. И у меня была мысль, что мне надо их найти. Больше всего пострадала середина здания, черный вход, а из передней только повылетали окна. Я забежала в центральный вход в холл, там было очень много людей. Я поднялась на третий этаж, где должны были быть мои родные. Их не было, только разводы крови на полу, — вспомнила Мария.

К счастью, родные Марии получили незначительные повреждения. Наталья Гребенецкая с сыном и мужем были внутри, вспоминает, все произошло в одну секунду: вспышка и потолок упал на них, от взрывной волны было невозможно подняться.

— Сын смог выбраться, вытащил меня за капюшон. Мы открыли глаза, смотрю, сын жив, мы начали себя щупать, я нащупала у себя кровь на затылке. Рука в крови, а боли я не чувствую. Сын на одно ухо оглох. И сразу мысли, где мой муж, — рассказала женщина.

Наталья с сыном вспоминают, взорвалось в так называемой административной части театра, где был склад с едой, медикаментами. Там было много женщин, детей, пожилых людей. На улице было много раненых. Ее муж тоже погиб.

— Ищу отца, кто-то разгребает завалы, много мертвых тел. Одну картину помню, вообще из головы не вылазит: мужчину одного просто раздробило, одна нога в одном месте, другая — в другом. Нашел отца, начинаю разгребать — похожая курточка, руки похожи, начинаю разгребать лицо — отец, весь побитый, никак его не вытащишь, куча металла, арматуры. В центре театра, я уверен, 80-100 человек где-то погибло, а еще за кулисами на втором-третьем этажах было много людей, — рассказывает сын Натальи Евгений Гребенецкий.

Сколько людей погибло 16 марта — точно не известно. По исследованию международной правозащитной организации Amnesty International, которое базируется на показаниях пострадавших и свидетелей, погибших от 300 или 400 минимум до более 1 тыс. человек.

Несколько волонтеров, которые расселяли людей в театре, подсчитали, что в момент удара там находилось примерно 600-800 человек.

Мужчина, который пошел добровольцем на полевую кухню, сказал, что в день нападения они готовили еду для 800 человек.

Что с драмтеатром сейчас

С лета оккупанты начали демонтаж руин драмтеатра, который стал братской могилой. И только недавно, как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, россияне завершили или приостановили работы.

От театра остались только фронтальные стены — доказательства военного преступления они фактически уничтожили.

В день взрыва 16 марта прокуратура Донецкой области открыла уголовное дело, они опросили десятки свидетелей, следствие продолжается.