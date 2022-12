В компании Maxar опубликовали спутниковые снимки временно оккупированного Мариуполя, на которых видно, что агрессоры по всему городу сносят десятки многоэтажек, разрушенных или поврежденных их обстрелами в марте.

Фотографии были сняты 30 ноября, отметили в Maxar.

Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm

— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022