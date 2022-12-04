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Факты / Україна

Оккупанты сносят жилые дома по всему Мариуполю — спутниковые фото

Анастасия Гевко, редактор ленты
Оккупанты сносят жилые дома по всему Мариуполю — спутниковые фото

В компании Maxar опубликовали спутниковые снимки временно оккупированного Мариуполя, на которых видно, что агрессоры по всему городу сносят десятки многоэтажек, разрушенных или поврежденных их обстрелами в марте.

Фотографии были сняты 30 ноября, отметили в Maxar.

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– Во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов. То есть 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1 356 домов, – прокомментировали эти снимки в Мариупольском городском совете.

Там добавили, что, разрушая наши здания, агрессоры хоронят следы своих военных преступлений.

– Вместе с тем уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь, – отметили в горсовете.

Тем временем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал у себя в Telegram, что из-за усиленного сноса домов в городе была повреждена канализация.

– Левобережный район, как всегда, первый принял на себя удар. В районе бульв. Меотиды из-за сноса целых кварталов фекалии заполнили пустоту улицы. По ул. Воинов Освободителей подвалы домов через один затоплены ими. Ситуация усугубляется тем, что постоянно горит проводка, – сообщил Андрющенко.

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