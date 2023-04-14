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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Российские военные намерены заблокировать персонал на Запорожской АЭС

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Российские военные на Запорожской АЭС готовятся блокировать персонал на станции.

Об этом сообщает Энергоатом.

— Учитывая безумный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному удерживанию в заложниках сотрудников ЗАЭС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты уже завезли на станцию ​​много провизии и воды. Предполагается, что захватчики не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, заблокировав их на ЗАЭС.

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— Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации, – добавляют в Энергоатоме.

Фото: Энергодар

АЕС, Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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