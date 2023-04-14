Российские военные намерены заблокировать персонал на Запорожской АЭС
Российские военные на Запорожской АЭС готовятся блокировать персонал на станции.
Об этом сообщает Энергоатом.
— Учитывая безумный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному удерживанию в заложниках сотрудников ЗАЭС, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты уже завезли на станцию много провизии и воды. Предполагается, что захватчики не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, заблокировав их на ЗАЭС.
— Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации, – добавляют в Энергоатоме.
Фото: Энергодар
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