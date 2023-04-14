Российские военные намерены заблокировать персонал на Запорожской АЭС

Российские военные на Запорожской АЭС готовятся блокировать персонал на станции.

Об этом сообщает Энергоатом.

— Учитывая безумный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному удерживанию в заложниках сотрудников ЗАЭС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты уже завезли на станцию ​​много провизии и воды. Предполагается, что захватчики не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, заблокировав их на ЗАЭС.

— Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации, – добавляют в Энергоатоме.

Фото: Энергодар

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.