Російські військові мають намір заблокувати персонал на Запорізькій АЕС

Російські військові на Запорізькій АЕС готуються блокувати персонал на станції.

Про це повідомляє Енергоатом.

– Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вже завезли на станцію багато провізії та води. Припускається, що загарбники не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.

– Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації, – додають в Енергоатомі.

Фото: Енергодар

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