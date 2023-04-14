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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Російські військові мають намір заблокувати персонал на Запорізькій АЕС

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Російські військові на Запорізькій АЕС готуються блокувати персонал на станції.

Про це повідомляє Енергоатом.

– Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти  вже завезли на станцію багато провізії та води. Припускається, що загарбники не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.

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– Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації, – додають в Енергоатомі.

Фото: Енергодар

АЕС, Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Маргарита Верещагіна
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