После удара России по Славянску сейчас уже известно об 11 погибших, но под завалами могут быть еще тела жертв агрессии РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 15 апреля.

Президент говорит, что сегодня в Славянске на Донбассе еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, который произошел вчера.

— Есть информация, что под завалами домов — еще тела погибших, к сожалению… Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 — многоквартирные. Раненых — более 20 человек, по состоянию на это время — погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок — мальчик 21-го года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких, — сказал он.

Зеленский добавил, что никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать.

Он напомнил, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

— Длительный разговор, почти полтора часа. Успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть на повестке дня — нашем, в Украине, очень важно, и в целом в Европе. Это фронт, наши возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока, к сожалению, оккупированы Россией, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что они также обсудили и международные контакты — и наши, и Франции.

— Эммануэль проинформировал меня о деталях и итогах визита в Китай. И я благодарю за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют всю нашу антивоенную коалицию, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна убраться с территории Украины.

— И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова — ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения. Именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что общая позиция всех государств-участников НАТО на саммите в Литве “может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность”.

— Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс, — сказал президент.

Украинский лидер отметил, что в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений оккупантов в Украине. По его словам, одним из результатов встречи является соглашение соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида, которое подписали вчера, сказал он.

— Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за содеянное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, кто помогает приближать приговоры для оккупантов — для российских убийц и террористов, — добавил украинский лидер.

— Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за этот террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, которые пропагандируют государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его должностными лицами. Отдельный перечень — это IT-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что все украинские санкции синхронизируются с санкциями глобальными и это “неизбежный процесс”.

Он добавил, что санкционное давление на всех, кто виноват в агрессии России, а именно — блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира, является самозащитой мира от любых других возможностей агрессий.

Источник : Офис президента

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