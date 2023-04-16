Зеленский об ударе РФ по Славянску: под завалами могут быть еще погибшие
После удара России по Славянску сейчас уже известно об 11 погибших, но под завалами могут быть еще тела жертв агрессии РФ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 15 апреля.
Президент говорит, что сегодня в Славянске на Донбассе еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, который произошел вчера.
— Есть информация, что под завалами домов — еще тела погибших, к сожалению… Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 — многоквартирные. Раненых — более 20 человек, по состоянию на это время — погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок — мальчик 21-го года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких, — сказал он.
Зеленский добавил, что никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать.
Он напомнил, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
— Длительный разговор, почти полтора часа. Успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть на повестке дня — нашем, в Украине, очень важно, и в целом в Европе. Это фронт, наши возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока, к сожалению, оккупированы Россией, — сказал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что они также обсудили и международные контакты — и наши, и Франции.
— Эммануэль проинформировал меня о деталях и итогах визита в Китай. И я благодарю за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют всю нашу антивоенную коалицию, — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Россия должна убраться с территории Украины.
— И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова — ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения. Именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО, — сказал президент.
Владимир Зеленский добавил, что общая позиция всех государств-участников НАТО на саммите в Литве “может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность”.
— Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс, — сказал президент.
Украинский лидер отметил, что в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений оккупантов в Украине. По его словам, одним из результатов встречи является соглашение соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида, которое подписали вчера, сказал он.
— Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за содеянное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, кто помогает приближать приговоры для оккупантов — для российских убийц и террористов, — добавил украинский лидер.
— Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за этот террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, которые пропагандируют государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его должностными лицами. Отдельный перечень — это IT-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии, — сказал президент.
Владимир Зеленский добавил, что все украинские санкции синхронизируются с санкциями глобальными и это “неизбежный процесс”.
Он добавил, что санкционное давление на всех, кто виноват в агрессии России, а именно — блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира, является самозащитой мира от любых других возможностей агрессий.
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