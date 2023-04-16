Зеленський про удар РФ по Слов’янську: під завалами можуть бути ще загиблі
Після удару Росії по Слов’янську наразі вже відомо про 11 загиблих, але під завалами можуть бути ще тіла жертв агресії РФ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 15 квітня.
Президент каже, що сьогодні у Словʼянську на Донбасі ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора.
– Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль… Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні. Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких, – сказав він.
Зеленський додав, що нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати.
Він нагадав, що мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
– Тривала розмова, майже півтори години. Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією, – сказав Зеленський.
Український лідер додав, що вони також обговорили й міжнародні контакти – і наші, і Франції.
– Еммануель поінформував мене про деталі та підсумки візиту в Китай. І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію, – сказав він.
Глава держави наголосив, що Росія повинна забратися з території України.
– І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини. Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО, – сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що спільна позиція всіх держав-учасниць НАТО на саміті у Литві “може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека”.
– Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс, – сказав президент.
Український лідер зазначив, що у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. За його словами, одним із результатів зустрічі є угода угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду, яку підписали учора, сказав він.
– Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України й українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів, – додав український лідер.
– Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії, – сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що усі українські санкції синхронізуються із санкціями глобальними і це “неминучий процес”.
Він додав, що санкційний тиск на всіх, хто винен у агресії Росії, а саме – блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу, є самозахистом світу від будь-яких інших можливостей агресій.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко