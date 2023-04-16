Після удару Росії по Слов’янську наразі вже відомо про 11 загиблих, але під завалами можуть бути ще тіла жертв агресії РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 15 квітня.

Президент каже, що сьогодні у Словʼянську на Донбасі ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора.

– Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль… Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні. Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких, – сказав він.

Зеленський додав, що нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати.

Він нагадав, що мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

– Тривала розмова, майже півтори години. Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією, – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що вони також обговорили й міжнародні контакти – і наші, і Франції.

– Еммануель поінформував мене про деталі та підсумки візиту в Китай. І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію, – сказав він.

Глава держави наголосив, що Росія повинна забратися з території України.

– І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини. Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що спільна позиція всіх держав-учасниць НАТО на саміті у Литві “може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека”.

– Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс, – сказав президент.

Український лідер зазначив, що у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. За його словами, одним із результатів зустрічі є угода угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду, яку підписали учора, сказав він.

– Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України й українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів, – додав український лідер.

– Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що усі українські санкції синхронізуються із санкціями глобальними і це “неминучий процес”.

Він додав, що санкційний тиск на всіх, хто винен у агресії Росії, а саме – блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу, є самозахистом світу від будь-яких інших можливостей агресій.

Джерело : Офіс президента

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