Понимают, что выиграть не удастся. Войска РФ провалили 16 сроков захвата Донбасса — Маломуж

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, как войска РФ могли провалить 16 конкретных сроков захвата Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала FREEDOM.

— Путин отдавал распоряжения, и все эти сроки провалены. Россия все-таки пыталась и продолжает пытаться выполнить эту задачу, но уже не имея стратегических сил и средств. Самое главное, что они выдохлись стратегически, — сказал он.

По его словам, ВСУ подорвали оборонительную мощь российской армии, а особенно профессиональную часть и наемников, которые были боеспособными. В то же время оккупанты еще пытаются подтянуть несколько боеспособных частей, например, дивизию ВДВ, чтобы все-таки захватить Бахмут, возможно, продвинуться в направлении Авдеевки, Марьинки, Лимана, а также более упорно держать направление Сватово-Кременная.

Маломуж отметил, что сейчас украинские войска вряд ли начнут наступательные операции. Поэтому идет определенный паритет, но Украина уже имеет потенциальные перспективы.

— Все, что они могли сюда бросить, они уже бросили. Уничтожение ежедневно от 500 до 1 100 человек — это фактически обесценивание всех сил РФ не только на этом направлении, а в целом тех сил, которые они бросают на войну против Украины, — считает генерал.

Он подчеркнул, что можно реально констатировать тот факт, что Россия, которая наметила в последние месяцы провести системно наступательные операции, провалила их. Перспектив у оккупантов уже нет, но есть локальные задачи, которые они все же пытаются выполнить, в частности, захватить Бахмут и Авдеевку.

Экс-руководитель Службы внешней разведки также добавил, что Путин сейчас фактически теряет лицо.

— Он и его команда уже много раз заявляли, что Донецкая область уже практически оккупирована, Бахмут давно захвачен. Этого нет на самом деле. Каждый день он дает распоряжение, какие силы еще дополнительно бросить, требует угрозами увольнения своих командующих. То есть ничего не получается. От некоторых ситуаций он в состоянии прострации — не понимает, как это может быть, — подчеркнул Маломуж.

По его словам, оккупанты понимают, что выиграть в войне не удастся.

— Российские военные здесь уже не понимают, какая у них будет перспектива на фронте. Скорее всего, они думают, что будут уничтожены. Не только бойцы, но и командиры уже понимают, что выиграть что-то невозможно. Да, Путин планирует какие-то новые резервы, но это уже на более далекую перспективу… Мы им этого шанса не дадим, поэтому сегодня можем говорить о том, что стратегическая наступательная операция провалилась, тактические направления еще будут работать, — спрогнозировал Маломуж.

Ранее британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что Запад должен быть готовым к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать украинские территории.

Источник : Freedom

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