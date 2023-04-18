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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Розуміють, що виграти не вдасться. Війська РФ провалили 16 термінів захоплення Донбасу – Маломуж

Розуміють, що виграти не вдасться. Війська РФ провалили 16 термінів захоплення Донбасу – Маломуж
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін не розуміє, як війська РФ могли провалити 16 конкретних термінів захоплення Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в етері телеканалу FREEDOM.

– Путін віддавав розпорядження і всі ці терміни провалені. Росія все-таки намагалася і продовжує намагатися виконати цю задачу, але вже не маючи стратегічних сил і засобів. Найголовніше, що вони видихнулись стратегічно, – сказав він.

За його словами, ЗСУ підірвали оборонну міць російської армії, а особливо професійну частину і найманців, які були боєздатними. Водночас окупанти ще намагаються підтягнути кілька боєздатних частин, наприклад, дивізію ПДВ, щоб все-таки захопити Бахмут, можливо, просунутися в напрямку Авдіївки, Мар’їнки, Лимана, а також більш вперто тримати напрямок Сватове-Кремінна.

Маломуж зазначив, що зараз українські війська навряд чи почнуть наступальні операції. Тому йде певний паритет, але Україна вже має потенціальні перспективи.

– Все, що вони могли сюди кинути, вони вже кинули. Знищення щоденно від 500 до 1100 людей — це фактично обезцінювання всіх сил РФ не тільки на цьому напрямку, а в цілому тих сил, які вони кидають на війну проти України, – вважає генерал.

Він наголосив, що можна реально констатувати той факт, що Росія, яка намітила в останні місяці провести системно наступальні операції, провалила їх. Перспектив в окупантів вже немає, але є локальні задачі, які вони все ж намагаються виконати, зокрема, захопити Бахмут та Авдіївку.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки також додав, що Путін зараз фактично втрачає обличчя.

– Він і його команда вже багато разів заявляли, що Донецька область вже практично окупована, Бахмут давно захоплений. Цього немає насправді. Кожного дня він дає розпорядження, які сили ще додатково кинути, вимагає погрозами звільнення своїх командувачів. Тобто нічого не виходить. Від деяких ситуацій він в стані прострації — не розуміє, як це може бути, – наголосив Маломуж.

За його словами, окупанти розуміють, що виграти у війні не вдасться.

– Російські військові тут вже не розуміють, яка у них буде перспектива на фронті. Скоріш за все, вони думають, що будуть знищені. Не тільки бійці, але й командири вже розуміють, що виграти щось неможливо. Так, Путін планує якісь нові резерви, але це вже на більш далеку перспективу… Ми їм цього шансу не дамо, тому сьогодні можемо говорити про те, що стратегічна наступальна операція провалилася, тактичні напрямки ще будуть працювати, – спрогнозував Маломуж.

Раніше британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що Захід має бути готовим до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати українські території.

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Джерело: Freedom
Війна в Україні, Володимир Путін, Донбас, Донецька область, Луганська область, Україна
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