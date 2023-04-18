Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Нуждается в проверке
Бедрак Виктория, редактор ленты

Запад готовится, что Россия прибегнет к экстремальным тактикам, чтобы удержать украинские территории — The Guardian

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Западные лидеры готовятся к тому, что российский диктатор Владимир Путин может использовать “все инструменты, которые у него остались”, включая ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных мер и “должны быть готовыми” к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать украинские территории.

Так, в прошлом месяце экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам “абсолютно любым оружием”, если Киев попытается вернуть Крым.

— Кажется, в Кремле признали, что российские войска вскоре могут начать обороняться в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление замедляется, — пишет издание.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся “открытый обмен мнениями” относительно подхода к войне РФ против Украины, включая будущие перспективы прекращения войны, которые, по словам премьера Великобритании Риши Сунака, “в конце концов дойдут до стола переговоров”.

В совместном коммюнике министры иностранных дел стран G7 пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о последствиях для тех государств, которые будут помогать России.

Источник: The Guardian
Война в Украине, Владимир Путин, Запад, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Британии считают, что только деоккупация Крыма закончит войну — The Guardian
Запад готовится, что Россия прибегнет к экстремальным тактикам, чтобы удержать украинские территории — The Guardian
В Минэнергетики заявили об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС
Запад готовится, что Россия прибегнет к экстремальным тактикам, чтобы удержать украинские территории — The Guardian
Россияне точно готовятся к очередному жесту в Херсонской области – Гуменюк
Запад готовится, что Россия прибегнет к экстремальным тактикам, чтобы удержать украинские территории — The Guardian
Египет передумал поставлять ракеты РФ и согласился предоставить боеприпасы Украине – WP
Владимир Путин и Абдель Фатталь эль-Сиси на саммите
Обстрел центрального рынка Херсона: один человек погиб, девять ранены
Херсон
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь