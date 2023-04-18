Запад готовится, что Россия прибегнет к экстремальным тактикам, чтобы удержать украинские территории — The Guardian
Западные лидеры готовятся к тому, что российский диктатор Владимир Путин может использовать “все инструменты, которые у него остались”, включая ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление Украины.
Об этом пишет The Guardian.
Британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных мер и “должны быть готовыми” к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать украинские территории.
Так, в прошлом месяце экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам “абсолютно любым оружием”, если Киев попытается вернуть Крым.
— Кажется, в Кремле признали, что российские войска вскоре могут начать обороняться в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление замедляется, — пишет издание.
Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся “открытый обмен мнениями” относительно подхода к войне РФ против Украины, включая будущие перспективы прекращения войны, которые, по словам премьера Великобритании Риши Сунака, “в конце концов дойдут до стола переговоров”.
В совместном коммюнике министры иностранных дел стран G7 пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о последствиях для тех государств, которые будут помогать России.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко