Запад готовится, что Россия прибегнет к экстремальным тактикам, чтобы удержать украинские территории — The Guardian

Западные лидеры готовятся к тому, что российский диктатор Владимир Путин может использовать “все инструменты, которые у него остались”, включая ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных мер и “должны быть готовыми” к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать украинские территории.

Так, в прошлом месяце экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам “абсолютно любым оружием”, если Киев попытается вернуть Крым.

— Кажется, в Кремле признали, что российские войска вскоре могут начать обороняться в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление замедляется, — пишет издание.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся “открытый обмен мнениями” относительно подхода к войне РФ против Украины, включая будущие перспективы прекращения войны, которые, по словам премьера Великобритании Риши Сунака, “в конце концов дойдут до стола переговоров”.

В совместном коммюнике министры иностранных дел стран G7 пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о последствиях для тех государств, которые будут помогать России.

Источник : The Guardian

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