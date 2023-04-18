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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Минэнергетики заявили об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС

В Минэнергетики заявили об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС
Фото: Getty Images

На Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под временным контролем оккупантов, ухудшается ситуация.

Об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.

— Это не только моя оценка или наше видение. Мы с Рафаэлем Гросси (гендиректор МАГАТЭ, — Ред.) говорили, и то же самое видят его эксперты, что ситуация ухудшается. Прежде всего с точки зрения технической эксплуатации станции, — сказал он.

Министр подчеркнул, что персонал ЗАЭС уже более года находится под постоянным давлением и террором оккупантов.

По его словам, людям, которые отвечают за ядерную операционную безопасность на площадке, очень сложно психологически. Ведь они принимают решения, от которых зависит безопасность.

Галущенко подчеркнул, что оккупанты должны покинуть станцию, потому что крупнейшей АЭС в Европе управляют “нелицензированные Украиной люди”, что создает вызов миру с точки зрения ядерной и радиационной безопасности.

Недавно в Энергоатоме сообщали, что российские военные на Запорожской АЭС готовятся блокировать персонал на станции. Оккупанты уже завезли на станцию много провизии и воды. Были опасения, что захватчики не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, силой заблокировав их на ЗАЭС.

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АЕС, Война в Украине, Герман Галущенко, Енергодар, Запорожская область
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