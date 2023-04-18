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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Міненергетики заявили про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС

У Міненергетики заявили про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС
Фото: Getty Images

На Запорізькій атомній електростанції, яка зараз перебуває під тимчасовим контролем окупантів, погіршується ситуація.

Про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

— Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (гендиректор МАГАТЕ, – Ред.) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції, – сказав він.

Міністр наголосив, що персонал ЗАЕС вже понад рік перебуває під постійним тиском та терором окупантів.

За його словами, людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику, дуже складно психологічно. Адже вони ухвалюють рішення, від яких залежить безпека.

Галущенко підкреслив, що окупанти повинні залишити станцію, бо найбільшою АЕС в Європі керують “неліцензовані Україною люди”, що створює виклик світові з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

Нещодавно в Енергоатомі повідомляли, що російські військові на Запорізькій АЕС готуються блокувати персонал на станції. Окупанти вже завезли на станцію багато провізії та води. Були побоювання, що загарбники не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.

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АЕС, Війна в Україні, Герман Галущенко, Енергодар, Запорізька область
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