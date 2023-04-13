Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

11 апреля, 21:47

•