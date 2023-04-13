Возле четвертого энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина — Энергоатом
Возле машзала четвертого энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина.
Оккупанты признали взрыв своего боеприпаса и пытались скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.
— Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина, — сообщили в Энергоатоме.
Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на станции.
— Россияне пытались “успокоить” работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ, — говорится в сообщении.
Недавно стало известно, что оккупанты, готовясь к контрнаступлению ВСУ, минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и окружающие села и лесополосы.
Фото: Енергодар