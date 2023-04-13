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Валентина Чорна, редактор ленты

Возле четвертого энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина — Энергоатом

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Возле машзала четвертого энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина.

Оккупанты признали взрыв своего боеприпаса и пытались скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

— Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина, — сообщили в Энергоатоме.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на станции.

— Россияне пытались “успокоить” работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ, — говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что оккупанты, готовясь к контрнаступлению ВСУ, минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и окружающие села и лесополосы.

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ЗАЕС

Фото: Енергодар

АЕС, Война в Украине, Взрыв, Міна
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