Самая горячая ситуация в Бахмуте: ВСУ за сутки отбили более 60 атак – Генштаб
Украинские защитники в течение суток отбили более 60 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои сейчас идут за город Бахмут Донецкой области. На одноименном направлении враг не прекращает наступательных действий.
На Лиманском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение. Однако наступление в районе Серебрянского лесничества для оккупантов успеха не имело.
На Авдеевском направлении захватчики безуспешно наступали в районах Каменки, Першотравневого и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении накануне украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты прибегают к обороне.
Следует отметить, что точно 20 апреля поработали и украинские пилоты, ракетчики, а также артиллеристы.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления россиян.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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