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Татьяна Забожко, редактор ленты

Самая горячая ситуация в Бахмуте: ВСУ за сутки отбили более 60 атак – Генштаб

Українські військові, війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток отбили более 60 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут за город Бахмут Донецкой области. На одноименном направлении враг не прекращает наступательных действий.

На Лиманском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение. Однако наступление в районе Серебрянского лесничества для оккупантов успеха не имело.

На Авдеевском направлении захватчики безуспешно наступали в районах Каменки, Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении накануне украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты прибегают к обороне.

Следует отметить, что точно 20 апреля поработали и украинские пилоты, ракетчики, а также артиллеристы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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