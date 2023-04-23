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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Генштаб: Силы обороны за сутки ликвидировали около 700 оккупантов

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки ликвидировали 690 российских оккупантов.

Потери РФ на 23 апреля 2023

  • личного состава – около 186 420 (+690),
  • танков ‒ 3 675 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 131 (+1),
  • артиллерийских систем – 2 837 (+5),
  • реактивных систем залпового огня – 539,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 289,
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 402 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 730 (+12),
  • специальной техники – 339 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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