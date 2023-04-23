Татьяна Забожко, редактор ленты
Генштаб: Силы обороны за сутки ликвидировали около 700 оккупантов
Украинские защитники за сутки ликвидировали 690 российских оккупантов.
Потери РФ на 23 апреля 2023
- личного состава – около 186 420 (+690),
- танков ‒ 3 675 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 7 131 (+1),
- артиллерийских систем – 2 837 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 539,
- средств противовоздушной обороны ‒ 289,
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 402 (+4),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 730 (+12),
- специальной техники – 339 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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