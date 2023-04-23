Война в Украине

Обстрел Харьковщины и наступление РФ на Донбассе: 424-й день войны
В Славянске прогремела серия взрывов
В Славянске Донецкой области прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу в регионе объявляли после взрывов. На данный момент официальной информации о причинах и последствиях не сообщалось.
Президент Бразилии отреагировал на критику относительно заяв о войне
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что не хочет “никому угодить” в вопросе войны, которую Россия развязала в Украине.
Об этом он сказал в Лиссабоне на фоне критики его высказываний относительно войны РФ против Украины.
В то же время лидер Бразилии, которого раскритиковали за предположение, что Киев частично “виновен” в войне, на пресс-конференции в Лиссабоне заявил, что его цель — “найти способ посадить их обоих (Россию и Украину, — Ред.) за стол переговоров”.
Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара — что известно
На временно оккупированных территориях Запорожской области российская армия готовится к обороне и эвакуации местных жителей. В Энергодаре она запланирована ориентировочно на 5 мая.
Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— У врага — паника, он готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории, — считает мэр Мелитополя.
В российском Белгороде прогремели взрывы
В российском городе Белгород прогремели звуки взрывов, сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Белгороде прозвучали тогда, когда российские оккупационные войска обстреливали Харьков из зенитно-ракетных комплексов С-300.
РФ обстреляла ракетами Харьков и Харьковский район: вспыхнул пожар
Под ударом оккупантов оказались Харьков и Харьковский район. Предварительно, враг бил ракетами С-300.
Из-за ракетного удара в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.
Одна из вражеских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь, добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.