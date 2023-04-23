Война в Украине

23 апреля, 0:54

Президент Бразилии отреагировал на критику относительно заяв о войне

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что не хочет “никому угодить” в вопросе войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом он сказал в Лиссабоне на фоне критики его высказываний относительно войны РФ против Украины.

В то же время лидер Бразилии, которого раскритиковали за предположение, что Киев частично “виновен” в войне, на пресс-конференции в Лиссабоне заявил, что его цель — “найти способ посадить их обоих (Россию и Украину, — Ред.) за стол переговоров”.