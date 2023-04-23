Война в Украине

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Юля Захарченко, редактор ленты

Обстрел Харьковщины и наступление РФ на Донбассе: 424-й день войны

Ключевые события
00:56
В Славянске прогремела серия взрывов
00:54
Президент Бразилии отреагировал на критику относительно заяв о войне
00:29
Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара — что известно
00:24
В российском Белгороде прогремели взрывы
00:14
РФ обстреляла ракетами Харьков и Харьковский район: вспыхнул пожар
Обстрел Харьковщины и наступление РФ на Донбассе: 424-й день войны
23 апреля, 0:56

В Славянске прогремела серия взрывов

В Славянске Донецкой области прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу в регионе объявляли после взрывов. На данный момент официальной информации о причинах и последствиях не сообщалось.

23 апреля, 0:54

Президент Бразилии отреагировал на критику относительно заяв о войне

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что не хочет “никому угодить” в вопросе войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом он сказал в Лиссабоне на фоне критики его высказываний относительно войны РФ против Украины.

В то же время лидер Бразилии, которого раскритиковали за предположение, что Киев частично “виновен” в войне, на пресс-конференции в Лиссабоне заявил, что его цель — “найти способ посадить их обоих (Россию и Украину, — Ред.) за стол переговоров”.

23 апреля, 0:29

Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара — что известно

На временно оккупированных территориях Запорожской области российская армия готовится к обороне и эвакуации местных жителей. В Энергодаре она запланирована ориентировочно на 5 мая.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— У врага — паника, он готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории, — считает мэр Мелитополя.

23 апреля, 0:24

В российском Белгороде прогремели взрывы

В российском городе Белгород прогремели звуки взрывов, сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Белгороде прозвучали тогда, когда российские оккупационные войска обстреливали Харьков из зенитно-ракетных комплексов С-300.

23 апреля, 0:14

РФ обстреляла ракетами Харьков и Харьковский район: вспыхнул пожар

Под ударом оккупантов оказались Харьков и Харьковский район. Предварительно, враг бил ракетами С-300.

Из-за ракетного удара в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.

Одна из вражеских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь, добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Война в Украине
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