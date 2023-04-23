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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували майже 700 окупантів

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу ліквідували 690 російських окупантів.

Загалом за майже 14 місяців повномасштабної війни Збройні сили України знищили вже 186 420 загарбників.

Втрати РФ на 23 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 186 420 (+690),
  • танків ‒ 3 675 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 131 (+1),
  • артилерійських систем – 2 837 (+5),
  • реактивних систем залпового вогню – 539,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 289,
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 402 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 730 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 339 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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