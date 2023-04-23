Около полудня 23 апреля в Херсоне прогремели взрывы.

Через несколько минут после того, как жители в областном центре услышали громкие звуки, городские и областные власти сообщили об отбое воздушной тревоги.

Угроза с воздуха в Херсоне нависала в течение 40 минут.

Официальные комментарии о вражеской атаке пока не поступали.

В то же время, по данным спикера Оперативного командования Юг Владислав Назарова, именно тогда, когда люди в Херсоне слышали взрывы, в соседней Николаевской области подразделения зенитно-ракетных войск одесской бригады Воздушного командования Юг сбили российский разведывательный беспилотник типа Мерлин.

БпЛА приземлили около 11:50 23 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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