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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Херсоне перед отбоем раздались взрывы

Вибух

Около полудня 23 апреля в Херсоне прогремели взрывы.

Через несколько минут после того, как жители в областном центре услышали громкие звуки, городские и областные власти сообщили об отбое воздушной тревоги.

Угроза с воздуха в Херсоне нависала в течение 40 минут.

Официальные комментарии о вражеской атаке пока не поступали.

В то же время, по данным спикера Оперативного командования Юг Владислав Назарова, именно тогда, когда люди в Херсоне слышали взрывы, в соседней Николаевской области подразделения зенитно-ракетных войск одесской бригады Воздушного командования Юг сбили российский разведывательный беспилотник типа Мерлин.

БпЛА приземлили около 11:50 23 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Новости Херсона, Херсон
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