У Херсоні перед відбоєм пролунали вибухи

Близько опівдня 23 квітня в Херсоні прогриміли вибухи.

За кілька хвилин після того, як жителі в обласному центрі почули гучні звуки, міська та обласна влада повідомила про відбій повітряної тривоги.

Загроза з повітря в Херсоні не минала протягом 40 хвилин.

Офіційні коментарі щодо ворожої атаки поки не надходили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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