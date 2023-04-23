Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
У Херсоні перед відбоєм пролунали вибухи
Близько опівдня 23 квітня в Херсоні прогриміли вибухи.
За кілька хвилин після того, як жителі в обласному центрі почули гучні звуки, міська та обласна влада повідомила про відбій повітряної тривоги.
Загроза з повітря в Херсоні не минала протягом 40 хвилин.
Офіційні коментарі щодо ворожої атаки поки не надходили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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