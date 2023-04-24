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Україна
Анастасия Кожушко, редактор ленты

ЕС должен выполнить обещание по поставке в Украину миллиона артобоеприпасов – Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
Фото: Офис президента

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что надеется на выполнение государствами Европейского Союза своего обязательства по поставке в Украину миллиона артиллерийских боеприпасов.

– Свобода должна победить тиранию. В этом заключается наш общий мотив и фокус номер один в отношении оружия, боеприпасов и обучения (украинских военных — ИФ-У). Все это должно продолжаться в достаточных масштабах, чтобы Украина победила в войне, — заявила Каллас на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире.

По этой причине, отметила премьер Эстонии, она предложила Европейскому Союзу совместную закупку миллиона артиллерийских снарядов для прямой передачи их Украине и отметила, что правительство Эстонии уже приняло по этому решение.

– Решение было принято в марте. И сейчас нам нужно убедиться, что оно будет должным образом выполнено. Мы выполняем свою функцию, и, я надеюсь, что также все это будет сделано и другими, – отметила Каллас.

Напомним, сегодня, 24 апреля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас приехала в Украину с рабочим визитом.

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Источник: Интерфакс-Украина
Владимир Зеленский, Естонія, Кая Каллас, Летальное оружие, Україна
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