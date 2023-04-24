ЄС повинен виконати обіцянку щодо поставки в Україну мільйона артбоєприпасів в Україну – Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що сподівається на виконання державами Європейського Союзу виконання свого зобов’язання щодо постачання в Україну мільйона артилерійських боєприпасів.

– Свобода повинна перемогти тиранію. У цьому полягає наш спільний мотив і фокус номер один щодо зброї, боєприпасів і навчання (українських військових – ІФ-У). Усе це має тривати в достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у війні, – заявила Каллас на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі.

З цієї причини, наголосила прем’єр Естонії, вона запропонувала Європейському Союзу спільну закупівлю мільйона артилерійських снарядів для прямої передачі їх Україні та зазначила що уряд Естонії вже прийняв рішення.

– Рішення було ухвалено в березні. І зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконано. Ми виконуємо свою функцію, і я сподіваюся, що також все це буде зроблено й іншими, – зауважила Каллас.

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас приїхала в Україну з робочим візитом.

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