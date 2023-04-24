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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вместо заезженных фраз – конкретные механизмы: Науседа об интеграции Украины в НАТО

Вместо заезженных фраз – конкретные механизмы: Науседа об интеграции Украины в НАТО
Фото: Getty Images

Вместо повторения заезженных фраз об открытых дверях НАТО необходимо найти конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после войны.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

– Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны, – говорит Науседа.

Он считает, что также следует отказаться от мышления, что будущее членство Украины в НАТО является бременем для Альянса. Литовский президент убежден, что Украина только усилит Альянс, поскольку украинская армия прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны.

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Кроме того, Науседа отметил важность участия в саммите НАТО в Вильнюсе президента Украины Владимира Зеленского.

– Я думаю, что в интересах всех нас, чтобы президент Зеленский участвовал в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и напрямую связана с Украиной, – сказал Науседа.

Источник: Delfi
Война в Украине, Литва, НАТО, Україна
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