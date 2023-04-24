Вместо заезженных фраз – конкретные механизмы: Науседа об интеграции Украины в НАТО
Вместо повторения заезженных фраз об открытых дверях НАТО необходимо найти конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после войны.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
– Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны, – говорит Науседа.
Он считает, что также следует отказаться от мышления, что будущее членство Украины в НАТО является бременем для Альянса. Литовский президент убежден, что Украина только усилит Альянс, поскольку украинская армия прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны.
Кроме того, Науседа отметил важность участия в саммите НАТО в Вильнюсе президента Украины Владимира Зеленского.
– Я думаю, что в интересах всех нас, чтобы президент Зеленский участвовал в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и напрямую связана с Украиной, – сказал Науседа.