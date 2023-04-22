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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина будет иметь успешную кампанию, когда начнет контрнаступление — генсек НАТО

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Украина будет иметь успешную кампанию по контрнаступательным действиям, когда они начнутся.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Его спросили, обсуждали ли участники Контактной группы по обороне Украины планы по контрнаступлению ВСУ и полностью ли укомплектована украинская армия для начала этой операции.

— Я оставлю украинцам право отвечать на оперативные вопросы, потому что это решение Украины. Наша ответственность как союзников и партнеров по НАТО заключается в том, чтобы мы предоставляли Украине как можно больше оборудования. И эта поддержка сделала огромный вклад на поле боя, — сказал он.

Он напомнил, что благодаря ВСУ врага удалось отбросить от Киева на севере.

— И я сам был в Буче, я видел, как ведут себя россияне, какие зверства они совершают, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что “храбрость и мужество” ВСУ в сочетании с “поставками от союзников и партнеров по НАТО” демонстрируют способность освобождать территории.

— С тех пор, в частности, после того, как они освободили Херсон, мы предоставляли гораздо больше поддержки бронетехникой, БМП, больше артиллерии, ПВО, а также боевых танков. Поэтому я уверен, что когда Украина решит начать новые операции, чтобы освободить больше территории, это будет успешная кампания, — сказал генеральный секретарь.

По его словам, сегодня между Украиной и РФ возможны переговоры только тогда, когда Киев примет решение, что соответствующие условия являются приемлемыми для переговоров с Москвой.

— Во-вторых, нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Он готовится к войне, — добавил Столтенберг.

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Генсек НАТО отказался предоставлять комментарий относительно того, как долго Россия способна продолжать войну.

— Я не стану спекулировать на этот счет, потому что война или войны по своей природе непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать россиян. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и Контактной группе по вопросам обороны в Украине заключается в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, — сказал он.

Генсек НАТО добавил, что для украинцев будет трагедией, если победит президент РФ Владимир Путин, но это также и опасно для союзников по НАТО.

— Это продемонстрирует всем авторитарным лидерам, что когда они используют военную силу, чтобы получить то, что они хотят, это сделает мир более опасным, а союзников НАТО более уязвимыми, — сказал он.

Столтенберг говорит, что его послание к союзникам по НАТО заключается в том, что в интересах безопасности Североатлантического блока “гарантировать, что Украина победит”.

По вопросу вступления Украины в НАТО Столтенберг говорит, что сегодня внимание военно-политического блока сосредоточено на том, чтобы обеспечить победу Украины, поскольку “нам нужна Украина как суверенное, независимое государство в Европе”.

— Если этого достичь, конечно, членство вообще не будет проблемой, — резюмировал он.

Генсек НАТО добавил, что во время своего визита в Киев 20 апреля он передал послание президенту Владимиру Зеленскому, что НАТО поддерживало Украину в течение многих лет, поддерживает сейчас, и “будет рядом с Украиной в будущем, сколько потребуется”.

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Украина будет иметь успешную кампанию, когда начнет контрнаступление — генсек НАТО

Источник: Радио Свобода
Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Россия
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