В Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, над городом работает противовоздушная оборона.

По другим данным, над областью существует угроза атаки дронами Shahed.

Сейчас власти Запорожья или Запорожской области не комментировали информацию о взрывах в городе или области.

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