У Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, над містом працює протиповітряна оборона.

За іншими даними, над областю існує загроза атаки дронами Shahed.

Наразі влада Запоріжжя чи Запорізької області не коментувала інформацію про вибухи у місті чи області.

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