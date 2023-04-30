30 апреля президент Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.

Глава государства отмечает: с первых дней войны – и не только с 24 февраля, но и с 2014 года – пограничники смело обороняют Украину.

Они первыми встретили противника на государственной границе и вступили в сражение с силами врага.

– Настоящие герои, успешно выполнившие и выполняющие сотни и сотни боевых задач. Благодарю вас, воины, за вашу стойкость и силу, которые вы демонстрируете каждый день, каждый час, ежесекундно, – отметил Владимир Зеленский.

Отметим, День пограничника отмечают в Украине 30 апреля, начиная с 2018 года.

Источник: Владимир Зеленский

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