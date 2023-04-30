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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дякую за стійкість і силу: Зеленський привітав прикордонників

Українські прикордонники
Фото: Офіс президента

30 квітня президент Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом.

Глава держави наголошує: із перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року – прикордонники відважно обороняють Україну.

Вони першими зустріли противника на державному кордоні та вступили в бій із силами ворога.

– Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість і силу, які ви демонструєте щодня, щогодини, щомиті, – зауважив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що День прикордонника відзначають в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року.

Джерело: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, День прикордонника, Прикордонники
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