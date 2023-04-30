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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ стремится взять под контроль российские военизированные группировки — Буданов

Кирило Буданов

Сейчас РФ стремится взять под контроль многочисленные российские военизированные группировки. Новая структура, которую пытается создать Россия, будет иметь целью поставить так называемые ЧВК под управление российского генерального штаба.

Такое заявление сделал начальник ГУР Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу PBS.

— Россияне стремятся создать некую главную организацию, которая будет управлять и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства — сказал он.

Буданов подтвердил, что сейчас Россия способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тыс. солдат.

Начальник ГУР отметил во время общения с журналистом важность контрнаступательной операции, цель которой — освобождение всех украинских территорий.

В то же время Буданов согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина, по меньшей мере, сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Также по его словам, каждый российский оккупант, совершивший военные преступления или преступления против человечности в Украине, будет найден и уничтожен в любой части мира.

— Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира, — заявил Буданов, добавив, что для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.

На вопрос, не являются ли его прогнозы о невозможности РФ затягивать войну и ее вероятный распад слишком оптимистичными, он сказал, что время покажет. Но добавил, что остается “на своей позиции”.

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РФ стремится взять под контроль российские военизированные группировки — Буданов

Фото: ГУР

Источник: ГУР
Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка
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