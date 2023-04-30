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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ прагне взяти під контроль російські воєнізовані угруповання – Буданов

Кирило Буданов

Нині РФ прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. Нова структура, яку намагається створити Росія, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генерального штабу.

Таку заяву зробив начальник ГУР Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

— Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності – сказав він.

Буданов підтвердив, що нині Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тис. солдатів.

Начальник ГУР наголосив під час спілкування з журналістом на важливості контрнаступальної операції, мета якої – звільнення всіх українських територій.

Водночас Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Також за його словами, кожен російський окупант, який здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу.

— Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, ― заявив Буданов, додавши, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

На запитання, чи не є його прогнози про неможливість РФ затягувати війну та її ймовірний розпад занадто оптимістичними, він сказав, що час покаже. Але додав, що залишається “на своїй позиції”.

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РФ прагне взяти під контроль російські воєнізовані угруповання – Буданов

Фото: ГУР

Джерело: ГУР
Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка
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