Зеленський приїде з візитом до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Його візит до Берліна заплановано на 13 травня.

Про повідомляє видання Bild.

У неділю, 14 травня, Зеленського з військовими почестями офіційно прийме канцлер Олаф Шольц. Після цього у лідерів України та Німеччини заплановані переговори та пресконференція.

Близько 12:00 Зеленський має поговорити з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також глава української держави відвідає Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Фінляндії.

Він проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо та спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо. У другій половині дня Зеленський візьме участь у саміті Україна – Північна Європа.

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