Зеленський приїде з візитом до Німеччини наступного тижня – ЗМІ
Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Його візит до Берліна заплановано на 13 травня.
Про повідомляє видання Bild.
У неділю, 14 травня, Зеленського з військовими почестями офіційно прийме канцлер Олаф Шольц. Після цього у лідерів України та Німеччини заплановані переговори та пресконференція.
Близько 12:00 Зеленський має поговорити з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Також глава української держави відвідає Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Фінляндії.
Він проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо та спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо. У другій половині дня Зеленський візьме участь у саміті Україна – Північна Європа.