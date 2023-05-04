Атака на Кремль якобы украинскими беспилотниками — это инсценировка — Подоляк

Атака на Кремль якобы украинскими беспилотниками — это инсценировка.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютная, – написал он в своем Тwitter.

– Что не инсценировка и что требует реальной реакции. Первое: умышленное массовое убийство Россией в этот же день 23 гражданских в Херсоне. Второе: демонстративное размещение больших объемов взрывчатки в одном из турбинных залов ЗАЭС. Правильно расставляйте приоритеты, – отметил советник.

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали здание Кремля. Российские СМИ сразу же обвинили Украину в покушении на убийство Путина, и отчитались, что российский президент не пострадал. Украинская сторона назвала атаку дронов по Москве очередной провокацией РФ, чтобы создать себе новый повод для массированного обстрела Украины.

Вчера россияне покрывали массированным огнем жилые кварталы Херсона 16 раз. 23 человека погибли. 46 получили ранения, среди травмированных есть двое детей — шестилетний мальчик и 17-летняя девушка.

Также ночью враг нанес массированный удар по Украине с дронов и ракет. На обломках некоторых сбитых беспилотников были надписи “за Кремль” и “за Москву”.

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